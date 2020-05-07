Зовсім на себе не схожа

36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала мегапопулярною після ролі в серіалі "Величне століття", здивувала новим образом

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку актриса з'явилася в абсолютно новому для себе образі. Красуня була засмаглою, її плечі були червоні від засмаги. Вона була забруднена піском і дивилася в кадр своїми яскравими зеленими очима. Варто відзначити, що красуня відмовилася від макіяжу і виглядала дуже природно. Судячи з усього, це фото з її відпочинку.

«Улюблені Мальдіви, сумую за вами», - актриса підписала знімок.

За півгодини її фото оцінили понад 30 тисяч разів. В коментарях зірці серіалу залишили безліч компліментів.

«Фотка класна, але частина в сторону шиї не дуже», «Як красиво», «Така краса!!! Мер'єм, ти завжди виглядаєш чудово, ти це розумієш?», «Прекрасна», «Я нічого не можу написати. Тому що немає слів, щоб описати вашу красу», «Ти вкрала моє серце. Запрошую провести декілька днів на пляжі на півдні Албанії», «Мені здається, що Мер'єм вже наша улюблена російська принцеса Хюррем», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася фото в екстремальній міні сукні в квітах. Актриса сиділа на лавці, поклавши одну ногу на іншу. Зірка одягла колготки зі стрілкою, що візуально зробило її ноги ще довшими і стрункішими.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі повторила образ Роксолани в реальному житті: "Справжня Хюррем".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з «Величного століття» вразила розкішним образом в звичайному житті: «Королева».

Також Politeka писала, як сьогодні виглядає Мер'єм Узерлі та інші красуні Величного століття: "Роксолана вже не та".