Как раз то, что обычно выбрасывают

Популярный австралийский шеф-повар Роб Никсон дал совет, как превратить картофельное пюре в произведение искусства

Звездный кулинар поделился рецептом толченой картошки в соцсети, пишет Mirror. Никсон рассказал, как сделать пюре сливочным и гладким, но его техника немного странная.

В то время как некоторые люди добавляют сливки или сливочное масло к картофелю, Никсон, которого называют австралийским Гордоном Рамси, имеет немного другой взгляд на технику готовки. Он использует картофельные очистки.

Обычно, большинство из нас выбрасывают их, но Никсон нашел достойное применение.

В видео, опубликованном на его канале TikTok, шеф-повар объяснил, что для того, чтобы сделать лучшую картошку, нужно опустить очистки в кипящее молоко.

«Грейте молоко две минуты. Это позволит ему пропитаться вкусом и ароматом очисток», - говорит кулинар.

Так, шеф-повар чистит картошку, складывая кожуру отдельно, делит клубни пополам и кидает вариться в уже подсоленную воду. Минут через 12-15 он сливает жидкость, приправляет перцем и размягченным маслом, толчет и хорошенько перемешивает, вливая молоко, из которого вытащил теперь уже ненужные очистки.

Напомним, картофельное пюре давно завоевало всемирное признание и любовь. Пожалуй, трудно найти на планете место, где бы ни знали или никогда не пробовали на вкус картофельное пюре.

Калорийность этого блюда составляет 106 ккал на 100 граммов продукта. В нем много крахмала, белка, клетчатки, витаминов А, Е, С, В1, В2, РР, а также минеральных веществ таких как: калий, кальций, марганец, фосфор, железо, натрий.

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