Украинская модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, показала роскошную фигуру в прозрачном белье

Свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка выбрала для фото кружевное белье, которое полностью просвещалось и оголяло ее главное достоинство. Модель облокотилась на стол, закрыв глаза, что сделало кадр еще пикантнее. Вниз Логунова одела брюки с высокой посадкой, которые подчеркнули ее тонкую талию.

«У нас завидуют тряпкам и бабкам, а стоит стремиться оставить след после себя, где деньги - это средство, а не конечная цель. Поэтому вокруг так много злых и несчастных людей, завистливых хейтеров трепетно выдающих набор слов из закрытых аккаунтов», - написала Логунова.

За полчаса ее фото собрало почти 400 лайков.

Ранее мы писали, что Полина Логунова поделилась с поклонниками очень откровенным фото. Красотка позировала в латексных ботинках и крохотном белье, демонстрируя безупречную фигуру. В руках она держала две половинки грейфрута.

Модель очень любит хвастаться своим телом и достаточно часто выкладывает откровенные фото. Недавно она предстала на фото в одном белье. Девушка сидела на стуле и смеялась. На снимке можно было рассмотреть идеальные изгибы ее тела.

Напомним, что Полина Логунова эффектно раздвинула ноги в нижнем белье: "С каждым разом вкуснее".

Как писала Politeka, Полина Логунова в леопардовом боди отказалась от фотошопа: "Шикарный вид сзади".

Также Politeka писала, что Полина Логунова блеснула кружевами, бесстыдно задрав кофточку: "Невозможно устоять".