Красуні з «Жіночого кварталу» стрімко набирають популярність в Україні

Кожна артистка шоу прекрасна по-своєму, кожна заслуговує уваги і захоплення. Politeka.net дізнавалася, як виглядають молоді зірки в купальниках.

Екзотична красуня «Жіночого кварталу» Еліна Мбані дуже худенька. В купальнику її зовнішній вигляд набуває особливого шарму. Вона не соромиться свого тіла, хоч і часто стає об'єктом критики.

Універсальний солдат шоу, актриса Ірина Сопонару теж худенька. Незважаючи на це, її тіло в купальнику виглядає дуже спокусливо. Доповнюють пікантний образ мокре волосся і томний погляд зірки.

Марта Адамчук, яка є одним з голосів «Жіночого кварталу», рідко публікує відверті фото. Але її фігура теж виглядає на всі 100%.

Ще одна вокалістка шоу, співачка Віра Кекелія, нещодавно вперше стала мамою. Дівчині знадобиться деякий час, щоб відновити фігуру. Але в архівах Instagram збереглися її чудові фотографії з пляжу, і не тільки.

Лера Товстолес є однією з найкрасивіших жінок шоу. У зв'язку з цим, вона часто грає коханок і дівчат легкої поведінки. Красуня навіть у соцмережах підписана як «Лера – дружина мільйонера». Її фігурці багато хто позаздрить.

Нагадаємо, що красуня з "Квартал 95" без сорому показала топ гарячих образів: в одній білизні, у ванній і не тільки.

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