Американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальну фігуру в спортивному костюмі

Свіже фото зірка соцмереж опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Чері постала в спокусливому спортивному одязі. Вона втиснула свої пишні груди в тісний корсет, а головне достоїнство – округлі апетитні стегна – вона втиснула в обтягуючі лосини. Красуня засвітила свій пружний животик. Варто відзначити, що все її тіло було сильно засмаглим.

«Час навчання! Дозвольте мені пояснити, що із себе представляє BCAA. Це амінокислоти з розгалуженим ланцюгом. 3 незамінні амінокислоти, необхідні вашому організму для роботи. Лейцин, ізолейцин і валін. В ідеалі використовувати BCAA потрібно під час тренування, щоб зберегти м'язову масу, спалювати жир і продовжити інтенсивність тренування, а також прискорити відновлення м'язів», - поділилася Чері важливою інформацією про спортивне харчування.

За кілька годин її пост зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях дівчині залишили безліч компліментів.

«Ти так прекрасна, що я не можу втриматися, дивлячись на тебе», «Красива леді», «Ти найкраща модель», «Ана дуже шикарна жінка, чудове тіло і чудовий одяг», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері влаштувала фотосесію на тлі стіни, повністю прикрашеній кульками і блиснула стильним виглядом в одній червоній мереживній білизні.

Нагадаємо, що роздягнена Ана Чері прикрилася руками, але це не допомогло: кадри зухвалості.

Як писала Politeka, пишногруда Ана Чері спокусила великими розмірами в маленькому топі: "Хочеться поцілувати".

Також Politeka писала, що Ана Чері забула про сором і блиснула пишністю в білизні з сіточки: таку красу гріх ховати.