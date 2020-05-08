Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної зірки Сінді Кроуфорд, показала незвичайні спокусливі образи

На фото Гербер позує в спідниці і чорному топі, який підняла одною рукою. Другою рукою Кайя обняла голову, щоб вийшла більш спокуслива поза. Образ модель доповнила панчохами і сандалями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Кайя вже стояла в інший спідниці і не закривала голосу, показуючи свою досить дивну зачіску. На ще одному знімку Гербер вже сиділа і показувала свою частково оголені ноги.

"Vogue Italia", - підписала фото Кайя.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "Красуня", "Афродіта", "Королева".

Раніше ми повідомляли, що дочка легендарної супермоделі 1990-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер стала обличчям модного журналу.

На першому фото Кайя позує для італійської версії Vogue. Вона одягла чорну міні спідницю з рюшами і чорну сорочку. Юна модель підняла руки вгору, оголивши свій живіт. Незвичайний образ був доповнений гольфами. Варто відзначити, що на голові у зірки красувалася дивна зачіска. На другому знімку модель одягнена в чоловічий костюм.

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