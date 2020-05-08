Зірка перевершила сама себе

Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в маленькому халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ваш улюблений дует», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Демі Роуз позує в мініатюрному халаті, з-під якої видніється головна гордість дівчини. Поруч з нею на ліжку позує її собачка.

«Ауч, як виглядає краса», «здається, тобі потрібен халат побільше», «це просто неможливо витримати», «ти неймовірна – як завжди!», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома модель Демі Роуз показала свої обсяги в максимально близько.

На фото Демі позує в прозорій кофтинці з великим декольте, а під нею можна побачити білу білизну. Образ Роуз доповнила розпущеним волоссям і амулетом, який можна помітити в грудях дівчини. Фотографія була зроблена крупним планом з акцентом на груди, тому можна легко оцінити королівський розмір моделі.

"Щенячьи очі", - підписала фото Роуз.

Фанати поставили майже чверть мільйона лайків і написали безліч коментарів:

"Дитячі очі", "Хай додасть вам Бог краси", "Чудово", "О, Боже, ти ідеальна".

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