Зірка перевершила сама себе!

Супермодель Емілі Ратаковски вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганним тілом в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в мереживній вбранні без білизни, демонструючи бездоганну фігуру. Незважаючи на те, що фотографію вона ніяк не підписала, її прихильники були в захваті від ідеального тіла кумира.

«Від цього перехоплює дух – піду проветрюсь», «ось це божественна! Слів немає», «неймовірно – як можна бути настільки красивою», «ти – це найгарніша жінка, яку я коли-небудь бачив», «вау, як апетитно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковски з'явилася на обкладинці одного з журналів.

Красуня часто радує шанувальників гарячими знімками в купальнику. Нещодавно зірка продемонструвала собі кілька бікіні, які ідеально припали їй по фігурі.

Фото розлетілися по мережі і досі їх обговорюють.

Наприклад, на одному з кадрів апетитна модель з'явилася на пляжі в блакитному купальнику, лямки якого обплели її тонку талію. Крихітні плавки ледве приховували найінтимніше.

Емілі дивилася в камеру, не посміхаючись. Вона виглядала дуже свіжо.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.