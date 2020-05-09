Курс валют в Україні 9 травня здивує всіх, шляхи долара і євро розійдуться через стійкість гривні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на даний Нацбанку.
Сто доларів сьогодні будуть коштувати 26,8185 26,8196 гривень. А після вихідних він зросте до 26,8196 (+0,0011).
А ось курс євро покаже іншу тенденцію: сьогодні вони будуть торгуватися за 28,9117 29,0966 гривень. А після вихідних показник зросте до 29,0966 грн (+0,1849).
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Крім того, в Національному банку уточнили, що курс долара був в районі 26,814 гривень.
Як повідомлялося раніше, на міжбанку ходять активні чутки про подальші розпродажах валюти НАК «Нафтогаз» та частина клієнтів буде вичікувати «дна» за курсом.
На настрої ринку позначиться і новина про те, що МВФ поки залишає Україну без чергового траншу. Наш бізнес завжди шукає негатив в подібних речах, і на жаль — рідко помиляється. Тому багато вирішать підстрахуватися і не грати у валютну рулетку, купивши валюту зараз за принципом -«мало що».
Поки учасники ринку налаштовані на позитивний курс долара і зміцнення гривні, чому сприятиме діяльність продавців-експортерів.
Експерти також прогнозують, що коридор по долару на міжбанку буде перебувати в межах 26,70-27,00 гривень, а обсяги операцій складуть до $160-200 млн при вчиненні до 510 угод.
Нагадаємо, курс валют готує новий розворот, все зміниться в одну мить: "долар несподівано...".
Як повідомляла Politeka, гривня впаде: що буде з доларом після карантину і треба зараз бігти в обмінники.
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