Курс доллара ведет себя нестандартно перед тремя выходными
Об этом пишет Минфин.
Как известно, торги сегодня стартовали с уровня 26,80 - 26,82 гривни за доллар.
Через некоторое время средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,78 - 26,81 гривни; евро - 28,98 - 29,00 гривни.
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Что касается котировок доллара на наличном рынке, то они составляют 26,74 - 27,03 гривни.
Как рассказывают эксперты, сегодня, 8 мая, не ожидается большой активности от покупателей. Более этого, на межбанке ходят активные слухи о дальнейших распродажах валюты НАК «Нафтогазом» и часть клиентов будет выжидать «дна» по курсу.
На настроении рынка отразится и новость о том, что МВФ пока оставляет Украину без очередного транша. Наш бизнес всегда ищет негатив в подобных вещах, и к сожалению — редко ошибается. Поэтому многие решат подстраховаться и не играть в валютную рулетку, купив валюту сейчас по принципу -«мало ли что».
Пока участники рынка настроены на положительный курс доллара и укрепление гривны, чему будет способствовать деятельность продавцов-экспортеров.
Эксперты также прогнозируют, что сегодня коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 26,70-27,00 гривен, а объемы операций составят до $160-200 млн при совершении до 510 сделок.
Но не исключено, что курс доллара может просесть, если на рынок выйдет "Нафтогаз". Если монополист ежедневно будет продавать по 100-150 млн долларов, то курс безналичного доллара снизится уже 9 мая до 26,70 грн/$, а на следующей неделе - до 26,50-26,60 грн/$.
Если же "Нафтогаз" сразу предложит НБУ выкупить $1-1,8 млрд, то курсовый диапазон сохранится в рамках 26,80-26,90 грн/$.
Стоит отметить, что без транша МВФ в Украине не будут объявлять дефолт, но экономике придется тяжело, поскольку кризис только начинается. Более того, как отмечают эксперты, в случае невыделения транша в Украине может повториться сценарий 2009 года, когда доллар за пару месяцев вырос с 4,6 до 10 грн.
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