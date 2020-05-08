Відома українська співачка Світлана Лобода показала, як виглядає під час відпочинку вдома

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Світлана з'явилася в дуже природному вигляді. У неї було розпатлане волосся, а макіяж був зроблений дуже натуральний. Красуня дивилася в кадр, і виглядала при цьому дуже по-домашньому.

«Як справи?»,- кокетливо запитала співачка.

За 40 хвилин пост артистки зібрав майже 14 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Пощастило Тіллю», «Світлана, як завжди, прекрасна», «Все нормально, чекаємо завершення карантину», «Ви опублікували фотку, і стало добре», «Красотуля», «Супер», «Светик семицветик», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода влаштувала веселі танці перед дзеркалом. Будучи вдома на карантині, красуня вирішила продовжувати займатися спортом і танцями. Лобода показала, в якому одязі вона займається спортом.

Крім цього, нещодавно співачка поділилася розкішним знімком, на якому вона постала в тонкій сукні з екстремальним декольте і сміливим вирізом. Сама сукня з анімалістичним принтом зав'язувалося на шиї. Світлана позувала на тлі природи з розпущеним волоссям і легким макіяжем на обличчі.

Нагадаємо, що спекотна Лобода позбулася одягу і презентувала нову пісню: "На шансон схоже".

Як повідомляла Politeka, Лобода в домашньому вигляді похвалилася розвагами з кіньми: "Зовсім ласки не вистачає".

Також Politeka писала, що Лободу висміяли за розваги у трактора і стогів сіна: "пішла працювати Дояркою?".