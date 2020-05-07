Відома співачка Світлана Лобода поразвлекалась на природі поряд з гарними кіньми

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в домашньому вигляді і з щасливою усмішкою, адже вперше за довгий час вирушила на відпочинок на природу за межі свого будинку. Протягом усього карантину Лобода залишалася вдома з дітками і проводила прямі ефіри прямо звідти. На цей раз їй вдалося розчулити мережу несподіваними відео з відпочинку, повідомляє Politeka.

Співачка, схоже, вирішила насолодитися природою та відпочити самим зручним способом - без вечірок, бурхливих гулянь і компаній. Зірка з'явилася в світлих джинсах, теплій кофті і довгому білому пальто. Поряд з нею стояли коні, схиливши голову до рук співачки (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

«Світла афигеть ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💣😻», «Обожнюю коней😍прекрасні фотографії🔥🐎», «Я проміняю біль на сигарету... І на репит поставлю цю пісню ✨», «я обожнюю конячок😍», «як красиво💔», «Кафе 🖤», «Які вони милі 🏇», «Я теж обожнюю коней!😍😍», «Красиво😍😍😍», «Нова пісня дуже класна😍🔥❤️🔥», - написали користувачі мережі.

До цього знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

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