34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова потрясла відвертим фото

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Бузова одягла коротку сукню з глибоким вирізом. Вона позувала біля величезного букета троянд, нахилившись до них і засвітивши свої апетитні груди. Співачка одяглася так неспроста. По всій видимості, вона помирилася зі своїм хлопцем Давою, з яким днями посварилася. Саме перед ним вона посвітила своїми принадами.

За день пост Бузової зібрав майже 450 тисяч лайків. В коментарях обговорюють їх з Давою стосунки і зовнішність співачки.

«Дава вибачився», «Який шикарний букет. Приємних сновидінь», "Звідки груди", «Які великі здаються груди», «Дуже красива. Ну просто люблю», «І тобі дорога Олечка великого жіночого щастя!!!», «Красуня», «Супер», «Як мило», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова поділилася особистим фото в обіймах Дави. Для знімка вона вибрала сміливий наряд. Ольга розстебнула червону сорочку в клітинку, засвітивши зону декольте. Артистка пригорнулася до коханця, притулившись обличчям до його обличчя, закривши очі і поклавши руку йому на груди. Задоволений Манукян в цей час просто посміхався.

Нагадаємо, що епатажна Бузова плюнула на все і привселюдно зізналася в любові: "Вітаю, котик...".

Як писала Politeka, зухвала Бузова окутала свої принади в шовк, застигнувши в пікантній позі: «Бездоганна».

Також Politeka повідомляла, Бузова приголомшила спокусливими танцями на даху, жаркі кадри: «Кайф».