34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту «Дом-2» Ольга Бузова здивувала відвертим знімком

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Бузова постала в шовковій сукні білизняного типу. Легка струмуюча тканина обтягла ідеальну фігуру красуні. Співачка кокетливо закинула руку, сперши її об стіну. Бузова прикрила очі, що зробило кадр ще пікантніше.

«Читаю direct і Ваші коментарі, як же я пишаюся тим, що Ви у мене такі добрі, чуйні, співчуваючі. Дорожу і ціную кожного з Вас», - написала артистка під постом.

За годину її фото зібрало понад 160 тисяч лайків. В коментарях Ользі традиційно залишили безліч компліментів.

«Мила», «Приголомшлива», «Крута», «Ти бездоганна», «Сонечко», «Ти велика молодець», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова поділилася невдалим знімком, за який її жорстко розкритикували. Красуня була в зеленому міні-платті і високих чорних чобітках. Співачка сіла на сходинки в нескромній позі. При цьому Бузова натягнула спідницю, як могла, між розставлених ніг, щоб прикрити найінтимніше. Артистка грайливо дивилася в камеру, злегка відкривши рот.

Нагадаємо, що Бузова в "голій" сукні показала, як спокушала Кіркорова: "Обожнюю наші годинні...".

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