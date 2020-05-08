34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова потрясла откровенным фото

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Бузова надела короткое платье с глубоким вырезом. Она позировала возле огромного букета роз, наклонившись к ним и засветив свою аппетитную грудь. Певица оделась так неспроста. По всей видимости, она помирилась со своим парнем Давой, с которым на днях поссорилась. Именно перед ним она посветила своими прелестями.

За день пост Бузовой собрал почти 450 тысяч лайков. В комментариях обсуждают их с Давой отношения и внешность певицы.

«Дава извинился», «Какой шикарный букет. Приятных сновидений», "Откуда грудь", «Какие большие кажутся груди», «Очень красивая. Ну просто люблю», «И тебе дорогая Олечка большого женского счастья!!!», «Красотка», «Супер», «Как мило», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова поделилась личным фото в объятиях Давы. Для снимка она выбрала смелый наряд. Ольга расстегнула красную рубашку в клетку, засветив зону декольте. Артистка прильнула к любовнику, прижавшись лицом к его лицу, закрыв глаза и положив руку ему на грудь. Довольный Манукян в это время просто улыбался.

Напомним, что эпатажная Бузова плюнула на все и привселюдно призналась в любви: "Поздравляю, котик...".

Как писала Politeka, дерзкая Бузова закутала свои прелести в шелк, застыв в пикантной позе: «Безупречна».

Также Politeka сообщала, Бузова ошарашила соблазнительными танцами на крыше, жаркие кадры: «Кайф».