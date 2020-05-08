Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи з'явилася на обкладинці одного з журналів

Красуня часто радує шанувальників гарячими знімками в купальнику, повідомляє Politeka.net. Нещодавно зірка продемонструвала на собі кілька бікіни, які ідеально припали їй по фігурі.

Фото розлетілися по мережі і дотепер їх обговорюють.

Наприклад, на одному з кадрів апетитна модель з'явилася на пляжі в блакитному купальнику, лямки якого обплели її тонку талію. Крихітні плавки ледве приховували найінтимніше.

Емілі дивилася в камеру, не посміхаючись. Вона виглядала дуже свіжо.

Варто відзначити, що образ зірки завершив маленький, майже невидимий золотий ланцюжок.

На інших фото зірка також була в купальнику, і не тільки - Емілі одягла білу футболку, позуючи на обкладинці журналу, і блищала в плащі, з розрізу якого витягла струнку ніжку.

"#ЕміліРатаковськи з'явилася на обкладинці червневого номера британського GQ і обговорила в інтерв'ю сексизм, мизогинію і напівоголені зйомки як спосіб вижити 🧐", - написали автори посту.

За 10 хвилин пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Така бридка жаба", "з пупком щось не так", "Пупок страшний😖 Не пощастило", "Вона взагалі хто?", "А пиріг свій чого не показала?", "Неймовірна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в блискучому довгому платті з пікантним вирізом. Наряд мав незвичайний крій, зокрема, довгі шматки тканини обплели шию красуні, при цьому живіт був повністю голим.

Постать актриси ідеальна - тонка талія, пружний живіт, пишні груди і стегна. Наряд, як не можна до речі, підкреслив ідеальні вигини Емілі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.