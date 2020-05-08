Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала напівоголеним образом

Як повідомляє Politeka.net, показала новий нескромне наряд в соціальній мережі Instagram.

44-річна балерина любить похвалитися своєю зовнішністю і регулярно вражає аудиторію сміливими витівками. На цей раз вона опублікувала знімок у дивному головному уборі.

Анастасія Волочкова вбралася в екстремально коротке плаття з зображенням тигра, а її ноги виявилися повністю оголені. Зірка ще й задерла їх на диван. Більше всього на фотографії привертає увагу то капелюх, то парасольку, який Волочкова напнула на голову. Крім того, вона заклично доторкнулась пальцями до губ.

Користувачі соціальної мережі висміяли Анастасію в коментарях за безглуздий стиль. Багато також здивувалися зовнішності вже немолодої танцівниці:

"Дивно, що ноги не розсунуті"; "Настасья балетну пачку нахлобучила на голову 😂😂😂👏👏👏👏👏"; "А що з нею? Пачка на голові! Від кого-то сховалася? Ку - ку!!😂👎"; "Мухомор по кличці "Настя, а ось і я у трусах і капелюсі"; "🙄а чому ноги всі в сітці венозної?".

Раніше в соцмережах з'явилися кадри, як п'яна Волочкова впала на підлогу. Ймовірно, під час однієї з репетицій балерина вирішила продемонструвати свої довгі ноги, але не розрахувала сил і з гуркотом упала.

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Як повідомляла Politeka, Волочкова підкреслила свої пишні форми червоним мереживом.