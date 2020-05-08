Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова удивила полуобнаженным образом

Как сообщает Politeka.net, показала новый нескромный наряд в социальной сети Instagram.

44-летняя балерина любит похвастаться своей внешностью и регулярно поражает аудиторию смелыми выходками. На этот раз она опубликовала снимок в странном головном уборе.

Анастасия Волочкова нарядилась в экстремально короткое платье с изображением тигра, а ее ноги оказались полностью обнажены. Звезда еще и задрала их на диван. Больше всего на фотографии привлекает внимание то ли шляпа, то ли зонт, который Волочкова напялила на голову. Кроме того, она призывно прикоснулась пальцами к губам.

Пользователи социальной сети высмеяли Анастасию в комментариях за нелепый стиль. Многие также поразились внешности уже немолодой танцовщицы:

"Странно, что ноги не раздвинуты"; "Настасья балетную пачку нахлобучила на голову 😂😂😂👏👏👏👏👏"; "А что с ней? Пачка на голове! От кого-то спряталась? Ку- ку!!😂👎"; "Мухомор по кличке "Настя, а вот и я в трусах и шляпе"; "🙄а почему ноги все в сетке венозной?".

Ранее в соцсетях появились кадры, как пьяная Волочкова свалилась на пол. Вероятно, во время одной из репетиций балерина решила продемонстрировать свои длинные ноги, но не рассчитала сил и с грохотом упала.

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Как сообщала Politeka, Волочкова подчеркнула свои пышные формы красным кружевом.