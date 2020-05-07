44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова потрясла новой выходкой

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось свежее видео с артисткой, решившей угоститься шашлычком у себя на заднем дворе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Анастасия не преминула воспользоваться случаем и еще раз похвастаться длинными ногами. Балерина обескуражила видом в желтом худи и коронных тапках на танкетке, украшенных "кустами роз". При этом пользователи до сих пор гадают, а были ли на ней шортики или хотя бы нижнее белье? Также остается загадкой, с кем артистка разделила трапезу.

Волочкова стояла рядом с мангалом и держала в руках шампур с дымящимся мясом, когда решила обратиться к публике.

"Я держу в руках то, что я не ем... нет ну, кусочек курицы я съем... она такая, видите, недожаренная... У нас сегодня самоизоляционный шашлык, прекрасный день! Волочкова и шашлык - это наверно очень смешно, но без чувства юмора в наши дни не обойтись", - отметила Волочкова.

Странно, что звезда устроила пирушка после того, как ее обокрали. Напомним, на днях она пожаловалась на воров, которые списали с ее карты почти 200 000 рублей.

Внимательные пользователи заметили бутылку за спиной у Насти, "и тогда многое стало понятным". Люди наперебой кинулись комментировать видео, изощряясь в сарказме и не сдерживая себя.

"У неё штанов нет что ли, может прислать ей"

"Кто-нибудь знает почему у нее на ногах всегда какие-то вазоны, кашпо с растительностью цветущей?"

"А где её любимый мужчина из её бурных фантазий"

"Ты куда нарядилась ?))) не тебя жарить будут , а мясо )))"

"А обязательно шашлык без трусов жарить? Наверное так шашлык вкуснее!"

"А где шпагат над мангалом 🤔"

"Что с её лицом ? Тоже решила обжарить? 😂"

"Что за ужас!!! Смотреть страшно"

"Чудо юдо😢Когда она себя увидит без розовых очков?Ну женщины же вроде мудреют с годами?Карикатура ходячая😢"

Ранее мы сообщали, в сети разлетелось видео, как пьяная Волочкова грохнулась на пол. Судя по всему, во время одной из репетиций балерина решила продемонстрировать длинные ноги, но получилось несколько неудачно, и она с треском рухнула.

Напомним, Волочкова с мохнатыми ногами поразила внешним видом в храме.

Как сообщала Politeka, Волочкова подчеркнула свои пышные формы красным кружевом.