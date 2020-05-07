Українська співачка Тіна Кароль показала на сонячному фото стильний весняний образ

Як відомо, співачка вже багато тижнів перебуває на карантині разом з сином, тому зараз на її сторінці нові кадри з фотосесій і зйомок нових проектів публикуюся дуже рідко. Тим не менш, на фан-акаунті зірки нові та гарячі кадри публікуються із завидною регулярністю. Цього разу на сторінці "Фантіно" був представлений новий кадр з весняній фотосесії знаменитостей, передає Politeka.net.

Так, в цей раз знаменитість приміряла яскравий образ і розбурхала мережу. На спокусливих знімках Тіна відображена в білому топі на шнурівці з глибоким декольте і обтягує спідниці з леопардовим принтом.

На першому фото вона позувала з легкою посмішкою на обличчі і досить скромній позі.

Відзначимо, раніше на схожому кадрі артистка лежала в кріслі на даху хмарочоса в Лос-Анджелесі. Фотосесія була зроблена під час інтерв'ю журналістці Дар'ї Шаповалової.

Зазначимо, Тіна вже давно є амбасадором компанії "Укрзолото", тому всі її прикраси привертають багато уваги. Зірка любить показувати стильні кадри з фотосесій, на яких виблискує не тільки дорогоцінним камінням, але і фігурою. До цього Кароль заінтригувала кадрами з обручками, які буквально підкорили фоловерів.

Не так давно відбувся фінал пісенного шоу "Голос", в якому Кароль перемогла разом з учасником, з яким вже вигравала проект кілька років тому. Під час шоу фанати з завмиранням чекали появи нового приводу, який би підігрів чутки про її роман з Даном Баланом.

В цей же раз користувачі мережі угледіли натяк на весілля з чоловіком, адже Тіна прорекламувала не прості прикраси, а саме заручні.

Нагадаємо, Кароль в гарячих обіймах Балана засвітила обручку: вся країна в очікуванні весілля.

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