Зірка Голлівуду і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер досі в "прекрасній" формі

Про це пише Politeka.net.

Дивовижне відео в стилі Анастасії Волочкової відомий голлівудський актор, якому цього року виповниться 73 роки, опублікував у своєму мікроблозі Instagram.

Зокрема, Арнольд Шварценеггер показав своїм шанувальникам досить веселе відео занять фізкультурою на кухонному столі.

Сидячи на шпагаті на кухонному столі, 72-річний Арнольд Шварценеггер з сигарою в зубах показує, як піднімає руки і тягнеться до шкарпеток. При цьому зірка Голлівуду щосили робить вигляд, що йому це вправа дається важко.

Після "втомлений" актор кладе руки на пояс і просто відходить від столу зі словами: “Фух! У всякому разі, я сьогодні дуже гнучкий сьогодні і дуже пишаюся собою”. Пізніше стає зрозуміло, що ноги були підробленими.

Шанувальники оцінили гумор 72-річного Арнольда Шварценеггера, переглянувши забавний відеоролик майже 2,4 млн разів.

Раніше ми розповідали, що легендарний Шварценеггер приголомшив знімком свого сина. Відомо, що у знаменитості четверо дітей, які народилися у шлюбі з тележурналісткою Марією Шрайвер, і одна позашлюбна дитина - від домробітниці Мілдред Патрісії Баени.

Всі діти, крім одного, ретельно стежать за собою і намагаються вести здоровий спосіб життя. Однак син, Крістофер, після давньої травми перестав займатися спортом і сильно погладшав. Папараці постійно фотографують хлопця, а в мережі не втомлюються обговорювати зовнішність сина відомого бодібілдера.

На днях Арнольд Шварценеггер сам оприлюднив знімок Крістофера в Instagram. У пості батько сказав, що любить сина, і назвав його чемпіоном.

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