Легендарный актер Арнольд Шварценеггер на днях опубликовал снимок в своем Инстаграм и поразил поклонников

Известно, что у знаменитости четверо детей, которые родились в браке с тележурналистикой Марией Шрайвер, и один внебрачный ребенок - от домработницы Милдред Патрисии Баэны, пишет Рoliteka.net.

Все дети, кроме одного, тщательно следят за собой и стараются вести здоровой образ жизни. Однако сын, Кристофер, после давней травмы перестал заниматься спортом и сильно располнел. Папарацци постоянно фотографируют парня, а в сети не устают обсуждать внешность сына известного бодибилдера.

На днях Арнольд Шварценеггер сам обнародовал снимок Кристофера в Инстаграм. В посте отец сказал, что любит сына и назвал его чемпионом.

"Кристофер, ты чемпион, и я люблю тебя. Я знаю, что ваш выпускной из Мичигана не был большим праздником, о котором вы мечтали годами, но дефиле по сцене - это не то, что заставляет меня так гордиться тобой: это твое сострадание, твой тяжелый труд, твое мировозрение, твое критическое мышление и твоя самоотверженность, которая заставляет меня взрываться от гордости. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты продолжаешь подниматься и добиваться успеха", - написал актер.

Стоит отметить, что Кристоферу 22 года и он закончил учебу в университете. К сожалению, карантин помешал хорошенько отпраздновать такую дату, но, как видно, Арнольд не расстроен и очень горд за сына.

Конечно, внешность у парня совсем не такая подтянутая, как у отца. Некоторые это заметили и написали следующее: "Будто неродной", "Совсем не похожи", "Яблоко далеко упало от яблони" и так далее.

Стоит отметить, что именно внебрачного сына Джозефа Баэна, рожденного от домработницы в 1997 году, называют настоящей копией "железного Арни".

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