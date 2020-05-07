Колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася ніжним домашнім фото в одній піжамі

Відома співачка порадувала шанувальників новою публікацією в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Санта сидить на диванних подушках з чашкою в руці. Зірка вирішила показати себе в невимушеному домашньому образі, тому не стала одягатися для фото, а залишилася в піжамі. Шовковий світло-бежевий наряд красиво відтіняє смагляву шкіру красуні.

Свій новий знімок Санта супроводила довгим постом, присвяченим її подрузі і колишній колеги по ВІА Грі Тетяні Котовій.

«Люблю, ціную її дружбу і захоплююся цією невгамовною енергією, ентузіазмом, добротою і щирістю!», - написала Дімопулос.

Вона також зізналася, що вважає гарячу блондинку, з якою вони раніше виступали разом на сцені, однією з найкрасивіших дівчат на світі.

Шанувальники знаменитості не могли обійти такий пост стороною.

«Дуже красиво!», «Виглядаєте чудово, як завжди, Санта. Я думаю ваші подруги щасливі мати такого друга, як ви», «Красуня жінка», «Ви незвичайна красуня Санта... любові вам і щастя», «Затишно», «Мила матуся!», «Ти прекрасна, як завжди, моя хороша!», «Ви така красуня», - пишуть захоплені коментатори.

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