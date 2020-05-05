Экс-солистка «ВИА Гра» Санта Димопулос взбудоражила чувственным фото в домашнем халатике

Как сообщает Politeka.net, украинская певица поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм.

На домашнем фото Димопулос позирует в шелковом красном халатике со стильным принтом. Несмотря на «домашний» образ, Санта не стала отказываться от яркого макияжа с акцентом на глаза. Ее волосы уложены легкими крупными волнами.

Димопулос на фото небрежно поправляет волосы, опустив взгляд куда-то вниз.

Поклонники певицы тут же принялись обсуждать снимок.

«Красиво в красном», «Шикарно», «Красиво как. Одежда в карантин или без него должна быть красивой и делающей девушку женственной», «Японский стиль с латиноамериканской внешностью ))) очень классное сочетание», - пишут люди в комментариях.

Напомним, до этого мы писали о том, что Санта поделилась соблазнительным кадром на своей странице в Инстаграм. На фото Димопулос сидит, подогнув под себя ноги, и ослепительно улыбается. Из одежды на красотке только короткий леопардовый халатик с черным кружевом и пушистое серое болеро с глубоким декольте. При этом звезда чуть приподнимает рукой юбку халатика, обнажая свои роскошные бедра и не только.

«Человек не может стоять на месте, он развивается либо деградирует – это давно известная всем истина. Сейчас для всех актуален вопрос саморазвития», - написала Димопулос.

Напомним, экс-ВИА Гра Димопулос задрала ноги в мини-платье, едва скрыв самое интимное.

Как сообщала Politeka, горячая экс-ВИА Гра раскрыла свою хищную натуру в тонком халатике.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Димопулос впервые показала свою дочь от мужа старше на 18 лет.