Відома телеведуча Анфіса Чехова показала новий спокусливий образ і розповіла про лідера групи «Воплі Відоплясова» Олегові Скрипці

На фото Чехова стояла в чорних штанях і сорочці, яку розстебнула. Під нею можна побачити напівпрозору білизну Анфіси, яка стояла біля стінки і тримала в руці келих з вином. Красуня показала кілька фото, які майже ідентичні, але ракурси і пози трохи відрізняються. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У ті часи, коли ще можна було безперешкодно пересуватися по світу, їздила я винні тури в Італію.

І був у нашої групи свій хештег #квасимэлегантно", - написала Чехова.

Анфіса також розповіла, що тоді спілкувалася з лідером групи «Воплі Відоплясова» Олегом Скрипкою. Він розповів про свою дружину француженці і поділився деякими секретами жителів Франції.

"до Речі, коли я брала інтерв'ю у соліста групи «Воплі Відоплясова» Олега Скрипки.

Він був одружений на француженці і досить багато часу провів з нею у Франції.

Він зізнався мені, що розгадав секрет стрункості француженок.

Їдять вони багато, в основному на ніч і люблять круасани і французькі багети...

Але кожен день, вони випивають по кілька келихів червоного вина. В цьому і весь секрет", - написала зірка.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Анфіса, як завжди, прекрасна", "Розкішна", "Анфіса, ваша чарівна Краса зводить з розуму!", "Ні краплі спиртного".

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