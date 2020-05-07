Відома телеведуча Анфіса Чехова показала новий спокусливий образ і розповіла про лідера групи «Воплі Відоплясова» Олегові Скрипці
На фото Чехова стояла в чорних штанях і сорочці, яку розстебнула. Під нею можна побачити напівпрозору білизну Анфіси, яка стояла біля стінки і тримала в руці келих з вином. Красуня показала кілька фото, які майже ідентичні, але ракурси і пози трохи відрізняються. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У ті часи, коли ще можна було безперешкодно пересуватися по світу, їздила я винні тури в Італію.
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І був у нашої групи свій хештег #квасимэлегантно", - написала Чехова.
Анфіса також розповіла, що тоді спілкувалася з лідером групи «Воплі Відоплясова» Олегом Скрипкою. Він розповів про свою дружину француженці і поділився деякими секретами жителів Франції.
"до Речі, коли я брала інтерв'ю у соліста групи «Воплі Відоплясова» Олега Скрипки.
Він був одружений на француженці і досить багато часу провів з нею у Франції.
Він зізнався мені, що розгадав секрет стрункості француженок.
Їдять вони багато, в основному на ніч і люблять круасани і французькі багети...
Але кожен день, вони випивають по кілька келихів червоного вина. В цьому і весь секрет", - написала зірка.
Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Анфіса, як завжди, прекрасна", "Розкішна", "Анфіса, ваша чарівна Краса зводить з розуму!", "Ні краплі спиртного".
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