"А как же карантин?"

Российский артист Филипп Кикоров "в кругу семьи" на днях отметил 53-летие. Праздник оказался не таким уж тихим: собралась веселая компания, были помпезный торт, куча шаров

Как передает Politeka.net, певец опубликовал видео вечеринки в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Судя по кадрам, поздравить Киркорова явились певица Ани Лорак и шоумен Андрей Малахов. После торта со свечами компания вышла на крыльцо особняка и отправила в небо уйму воздушных шариков.

Пользователи пришли в бешенство. Ведь, как известно, сейчас карантин, но Филипп, наплевав на ограничения, устроил пирушку, тогда как другим нельзя.

"А нам на выпускной в саду не разрешают запускать Шары в небо, мол природу портить 😔"

"А как же карантин???" - "им можно собираться . Для них правила не писаны"

"А как же самоизоляция😳"

"Мужчина,который вынес торт,явно не рад,что оказался на этом празднике жизни.....🙊"

"Пугачева , не? Не поздравила? ("

"Бесят уже эти развратные дни рождения"

"Плохо Вас научила Алла Борисовна!"

"И Малахов и Лорак, а как же карантин?!"

"Вот это нормально? У меня вчера тоже был др. Так даже близких друзей не стала приглашать... а тут и Малахов, и куча всех... "Спасибо" Филипп за поддержку самоизоляции! Живем, как хотим?"

Ранее мы сообщали, Киркоров срочно вызвал врача на дом после дня рождения. Артист решил провериться самому, а также всех своих домочадцев на китайский вирус. Медик в защитном костюме сначала взяла анализы у звезды, потом у двух его детей, а также у отца - Бедроса Киркорова.

"После днюхи решили провериться😁"; "Зачем ? Для хайпа? Есть он у Вас или нет, Вы по любому рано или поздно узнаёте 🤦🏻‍♀️"; "А в Саратове и не только, тестов для больных даже нет!!!", - комментировали в сети.

Напомним, горячий Артур Пирожков показал, как его жена развлекается с Киркоровым

А еще Politeka сообщала, что экс-любовник Королевой поведал о печальном дне рождения Киркорова