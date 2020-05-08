Відома модель, актриса Емілі Ратаковски погуляла на вулиці без білизни

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала стильні кадри, зняті в рамках спеціальної фотосесій, у соціальній мережі на сторінці в Instagram. Дівчина прогулялася на вулиці відразу в трьох модних класичних костюмах. При цьому вона зробила це без блузки під піджаком і, що найголовніше, зовсім без білизни. Схоже, модель зовсім не соромиться своїх форм, повідомляє Politeka.net.

Знаменитість користується карантином у всю - веде свій блог і активно поповнює профіль кадрами з різних фотосесій. На нових фото дівчина позувала в персиковому, небесно-блакитному і чорному костюмі, що складається з міні-спідниці та піджака, вирішила приміряти на голе тіло.

Дівчина справила враження на прихильників, адже яскраві кадри не могли залишитися непоміченими через голих форм Емілі. При цьому дівчина віддала перевагу природний макіяж і розпущене волосся, таким чином акцентувавши увагу на новому одязі.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковски постала в спокусливому образі. Зірка часто балує шанувальників гарячими фото. В цей раз привабливий кадр зробив чоловік красуні.

На знімку Емілі позувала в короткій сукні, ймовірно без білизни. Вирізи з боків були досить відвертими.

Вбрання підкреслив принади артистки, зокрема, її груди, тонку талію і пишні стегна. Від ідеальних вигинів Ратаковски не можна відірватися, вигляд у неї просто розкішний.

Крім вирізів по боках, наряд відкривав види на спинку знаменитості. Тонкі лямки трималися на плечах і надавали образу ще більше пікантності.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.