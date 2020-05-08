Відома модель Демі Роуз показала свої обсяги в максимально близько

На фото Демі позує в прозорій кофтинці з великим декольте, а під нею можна побачити білу білизну. Образ Роуз доповнила розпущеним волоссям і амулетом, який можна помітити в грудях дівчини. Фотографія була зроблена крупним планом з акцентом на груди, тому можна легко оцінити королівський розмір моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щенячьи очі", - підписала фото Роуз.

Фанати поставили майже чверть мільйона лайків і написали безліч коментарів:

"Дитячі очі", "Хай додасть вам Бог краси", "Чудово", "О, Боже, ти ідеальна".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Демі Роуз пішла на крайнощі заради нового пікантного образу.

На фото Роуз позує в латексному боді, який обтягнув її пружне тіло. Волосся Демі вирішила зібрати в хвіст, а доповнила образ яскравим макіяжем. Фотографія вийшла дуже цікавою і незвичайною, як можна зрозуміти, зйомка проходила в квітні 2017 року.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз влаштувала зухвалу фотосесію без ліфчика під час відпочинку на пляжі.

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, вирішила показати всі свої переваги на двох пікантних фото, зроблених у печери з озером. Дівчина з'явилася перед камерами в досить провокаційних позах, безсоромно вихваляючись фігурою.

Нагадаємо, апетитна Демі Роуз труснула пишним бюстом без одягу

А ще Politeka писала, що розкішна Демі Роуз затягнулася в латекс, засвітивши своє соковите місце

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