Українські банки повідомили про зміну графіка напередодні майбутніх довгих вихідних

Національний банк України нагадав про те, що у зв'язку зі святами графік роботи банків зміниться. У ці вихідні українці знову будуть відпочивати три дні поспіль: з 9 по 11 травня. У ці дні банки будуть працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні.

Передбачається, що якщо святковий день випадає на вихідний день, то він переноситься на наступний день після неробочого.

Таким чином, у понеділок, 11 травня, банки в Україні не будуть працювати.

До цього ми писали про зміни в роботі українських банків на травневі свята. Оновлений графік представили у прес-службі НБУ.

Зміни відбудуться у зв'язку з розпорядженням Кабінету міністрів України про святкових і вихідних днях.

Так, банки будуть закриті в п'ятницю, першого травня, а другого і третього числа - згідно звичайного графіку.

Крім того, українські банки закриються і в суботу, дев'ятого травня і в понеділок одинадцятого числа.



Графік десятого травня залишиться без змін.

Також відомо, як будуть працювати відділення націоналізованого Приватбанку напередодні ослаблення карантину.

Так, у націоналізованому Приватбанку розповіли, як будуть функціонувати відділення в робочі і неробочі дати.

Як підкреслили в прес-службі, 8 травня режим роботи відділень скорочений згідно з установленим режимом у період карантину (без додаткового скорочення). Всі наступні три дні будуть вихідними та відділення відкриватися не будуть.

Нагадаємо, відділення Приватбанку закриють по всій Україні: важливе попередження для клієнтів.

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