Відома модель Памела Андерсон показала своє тіло забувши про одяг

На фото Памела стояла за склом, по якому тече вода. Можна побачити пишні груди Андерсон, яку вона нічим не прикрила. Модель підняла голову ввех і взялася за нею голову, позуючи для фото. І це дало ефект, адже кадр вийшов дуже ніжним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все із-за того, що Памела викинула знімок в сторіс, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що відома американська модель Памела Андерсон показала свої принади в незвичайному ракурсі.

На фото Памела позує в блискучому коротенькому платті і нагнулася трохи вперед, для більш спокусливі пози. Можна легко помітити, що Андерсон без білизни і рукою пригорнула пишні груди, щоб вона здавалася ще більше. Другою рукою зірка підняла свій наряд знизу, спокушаючи ще більше.

Повідомлялося, що 52-річна американська актриса і фотомодель, зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон довела, що є ще порох у порохівницях.

Знаменитість опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала абсолютно без одягу. Так, смілива Памела розбурхала чарівними вигинами, гладкою шкірою і млосним поглядом "кішечки" на чорно-білому знімку.

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