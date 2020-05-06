В 2020 році народження спадкоємців очікують багато знаменитостей, для когось це буде первісток, а деякі стають багатодітними батьками

Politeka.net показує фото щасливих пар українських і західних зірок, які чекають на дитину.

Нещодавно стало відомо, що 25-річна модель Джіджі Хадід чекає первістка від 27-річного екс-соліста One Direction Зейна Маліка. Пара зустрічається більше п'яти років: два роки тому вони поставили стосунки на паузу, але потім знову зійшлися.

Зірка "Вартових Галактики" Кріс Пратт і дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін одружилися у 2019 році і нещодавно оголосили про швидку появу первістка. У Кріса також є 7-річний син, який народився в шлюбі з Ганною Феріс.

Українська зірка Джамала вагітна другою дитиною від бізнесмена Бекіра Сулейманова. Зараз артистка перебуває на останніх місяцях і часто балує шанувальників домашніми фотосесіями.





Виконавець ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера ретельно приховує подробиці особистого життя, але про вагітність дружини Руперт Грінт не зміг мовчати. Актор з нареченою очікують поповнення ближче до кінця року.

Орландо Блум і Кеті Перрі через пандемію змушені були відкласти весілля, але на малюка вже чекають. У 35-річної співачки це буде перша дитина, а у 43-річного актора є син Флінн від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.





Співачка Alyosha чекає третю дитину. З солістом групи «Антитіла» Тарасом Тополею вони вже виховують двох синів Романа та Марка. Як зізналася співачка, вони планували народження третьої дитини.

Нагадаємо, Джамала, Alyosha, Хадід та інші вагітні зірки показали нові фігури: топ ніжних фото.

Як повідомляла Politeka, у мережу злили фото-компромат на вагітну дружину зірки «Гаррі Поттера».

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