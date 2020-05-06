В 2020 году рождения наследников ожидают многие знаменитости, для кого-то это будет первенец, а некоторые станут многодетными родителями

Politeka.net показывает фото счастливых пар украинских и западных звезд, которые ждут ребенка.

Недавно стало известно, что 25-летняя модель Джиджи Хадид ждет первенца от 27-летнего экс-солиста One Direction Зейна Малика. Пара встречается более пяти лет: два года назад они поставили отношения на паузу, но затем снова сошлись.

Звезда "Стражей Галактики" Крис Прэтт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин поженились в 2019 году и недавно объявили о скором появлении первенца. У Криса также есть 7-летний сын, который родился в браке с Анной Фэрис.

Украинская звезда Джамала беременна вторым ребенком от бизнесмена Бекира Сулейманова. Сейчас артистка находится на последних месяцах и часто балует поклонников домашними фотосессиями.

Исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере тщательно скрывает подробности личной жизни, но о беременности супруги Руперт Гринт не смог молчать. Актер с невестой ожидают пополнения ближе к концу года.

Орландо Блум и Кэти Перри из-за пандемии вынуждены были отложить свадьбу, но малыша уже ждут. У 35-летней певицы это будет первый ребенок, а у 43-летнего актера есть сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

Певица Alyosha ждет третьего ребенка. С солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей они уже воспитывают двоих сыновей Романа и Марка. Как призналась певица, они планировали третьего ребенка.

Напомним, Джамала, Alyosha, Хадид и другие беременные звезды показали изменившиеся фигуры: топ нежных фото.

Как сообщала Politeka, в сеть слили фото-компромат на беременную жену звезды «Гарри Поттера».

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