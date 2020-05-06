У цієї жінки немає віку

Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі потішила шанувальників новою спокусливою фотосесією

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Автором зйомки для казахського Harper's Bazaar став відомий фешн-фотограф Патріс ван Мальдер. На знімках 55-річна Беллучі ефектно лежить на дивані в чорній кофтині з ремінцем і коричневому пальто. Але актриса не одягла ні штани, ні спідницю — тільки тонкі колготки, які вдало підкреслили її розкішні форми.

Пікантності зйомці додало й те, що на першому фото Моніка постала у всій красі, а на другому помістилися тільки стрункі ноги актриси.

За кілька годин пост Беллуччі зібрав понад 100 тисяч лайків. В коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

Раніше Моніка Беллуччі також здивувала появою на обкладинці казахського випуску відомого журналу. Актриса постала перед камерою в чорній атласній сукні з великими червоними трояндами на плечах. Образ зірки доповнила чуттєва поза, гладко зачесане волосся і яскраво-червона помада на губах.

В інтерв'ю глянцю, Белуччі розповіла, що підтримує рух #metoo і поділилася секретами краси.

Нагадаємо, постаріла Моніка Беллуччі показала справжнє обличчя без фотошопу: «вік вже не приховати».

Як повідомляла Politeka, розкішна Моніка Беллуччі розбурхала видом в тісній сукні.

Також Politeka писала, что Моніка Беллуччі у прозорому топі забула про вік і вразила формами: "Боже, вона шикарна".