Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, понежилась в ліжку
На фото Гюль показала себе у чорному халаті, під яким не було видно спідньої білизни. Волосся Бахарі рершила залишити розпущеним, а на фото додала метелики. Яскравий макіяж додав кадрів особливої привабливості, модель дивилася прямо в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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На другому фото Барахи вже у напівпрозорій білизні сидить у ліжку. Бюстгальтер ледве вмістив величезні форми дівчини. Гюль позувала на ліжку поряд з плюшевим ведмедем, який можна помітити на кадрі.
Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала свої форми не соромлячись.
На фото Бахарі позує в перламутровій спідниці і топі. Декольте, варто відзначити, було дуже великим. Гюль стояла на галявині і вирішила залишити волосся розпущеним. Якщо вірити геометке, то зірка перебуває на фото в Пенсільванії, США.
Фанати змогли поставити більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Прекрасний досконалий ангел", "Яке плаття на тобі, скажи", "Ти божественна, твоє ангельське обличчя і тіло, а також вражаючий колір шкіри, зводить з розуму", "Прекрасний вид".
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