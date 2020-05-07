Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, понежилась в ліжку

На фото Гюль показала себе у чорному халаті, під яким не було видно спідньої білизни. Волосся Бахарі рершила залишити розпущеним, а на фото додала метелики. Яскравий макіяж додав кадрів особливої привабливості, модель дивилася прямо в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Барахи вже у напівпрозорій білизні сидить у ліжку. Бюстгальтер ледве вмістив величезні форми дівчини. Гюль позувала на ліжку поряд з плюшевим ведмедем, який можна помітити на кадрі.

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На фото Бахарі позує в перламутровій спідниці і топі. Декольте, варто відзначити, було дуже великим. Гюль стояла на галявині і вирішила залишити волосся розпущеним. Якщо вірити геометке, то зірка перебуває на фото в Пенсільванії, США.

Повідомлялося, що модель і инстадива Олена Омович, яку охрестили в мережі української Кардашьян з-за її вражаючою фігури, побешкетувала на радість фанатів.

Красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нові фото, на яких позувала в спальні поруч з неприбраною постіллю. Олена постала в нижній білизні фіолетового відтінку. Дівчина підійшла до камери впритул і повернулася так, щоб особливо добре були видні її засмаглі і пружні округлості. Зокрема, аж слинки течуть при вигляді її соковитою п'ятої точки, одягненої в трусики-"мотузки".

Фанати змогли поставити більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Прекрасний досконалий ангел", "Яке плаття на тобі, скажи", "Ти божественна, твоє ангельське обличчя і тіло, а також вражаючий колір шкіри, зводить з розуму", "Прекрасний вид".

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