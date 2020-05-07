Відома модель Олена Омович, названа української Кардаш'ян, показала незвичайний вуличний спосіб

На фото Омович позує в чорних лосинах і топі з великим декольте. Образ Олена доповнила босоніжками на великому підборах. Волосся модель вирішила залишити розпущеним, а позувала біля турнікетів, через які проходять на стадіон НСК "Олімпійський", що в Києві. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати коментарі під нею. Все із-за того, що Омович опублікувала знімок в сторіс Instagram.

Раніше ми повідомляли, що модель і инстадива Олена Омович побешкетувала на радість фанатів.

Альона постала в нижній білизні фіолетового відтінку. Дівчина підійшла до камери впритул і повернулася так, щоб особливо добре були видні її засмаглі і пружні округлості. Зокрема, аж слинки течуть при вигляді її соковитою п'ятої точки, одягненої в трусики-"мотузки".

Повідомлялося, що скандальна українська модель Олена Омович покрасувалася пишними формами у відвертому купальнику.

Так, на першому знімку модель коштує в пів-обороту, демонструючи на камеру свої підтягнуті сідниці.

На другому фото Омович вирішила накинути зверху напівпрозоре пляжне плаття, правда розкрила його навстіж, без сорому демонструючи своє тіло.

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