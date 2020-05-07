Відома модель Памела Андерсон скучила за популярністю і показала себе молоду

На фото Памела лежить в чорних штанях і білій сорочці, яка застібнута на один гудзик, що нижче бюста. Під нею можна легко побачити велику груди Андерсон, яку вона навіть не намагалася прикрити. Модель доповнила образ привабливим макіяжем і пишною укладанням, для боее гарячого фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Я б хотів пити ранкову каву з тобою", "Ого, я люблю тебе, Памела", "Богиня", "Привіт, міс Андерсон, як ваші справи?", "Вау".

Раніше ми повідомляли, що Памела Андерсон сильно нахилилася і показала свою розкіш.

На фото Памела позує в блискучому коротенькому платті і нагнулася трохи вперед, для більш спокусливі пози. Можна легко помітити, що Андерсон без білизни і рукою пригорнула пишні груди, щоб вона здавалася ще більше. Другою рукою зірка підняла свій наряд знизу, спокушаючи ще більше.

Повідомлялося, що легендарна американська актриса Памела Андерсон показала себе в новому образі.

На фото Памела позує в прозорому блискуче плаття і лежала на камінні. Волосся у Андерсон були розпущені в цей раз. Фото вийшло дуже привабливим і цікавим, завдяки такій сукні легко оцінити всі форми актриси.

Нагадаємо, яскрава Памела Андерсон показала, як зводила з розуму чоловіків на шкіряному дивані

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон без сорому показала тату на солодкому місці

А ще Politeka писала, що фатальна Памела Андерсон зірвала одяг і показала, за що її люблять



