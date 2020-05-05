Колишня Nikita Анастасія Кумейко похвалилася перед шанувальниками бездоганними формами у вбранні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Депресія? Встань у ванну, одягни на голову колготки. Ноги колготок пов'яжи на мотузки для білизни. Повільно переміщатися у ванній. ТИ - ТРОЛЕЙБУС! Якщо при цьому надягти лижі, ти - трамвай. А якщо надягти лижі і налити в ванну води, ти - річковий трамвай, а якщо у ванну з водою впустити включений фен, ти - електричка, а якщо вимкнути світло і одягнути налобний ліхтарик, то ти – метро», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кумейко позує у вбранні з вирізом, демонструючи всім бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свої вміння і тіло.

На кадрах Анастасія позувала в топіку і червоних штанях у себе вдома на кухні. Волосся у Кумейко були зібрані у високий хвіст. Зірка спочатку просто стояла, а потім нагнулася ближче до камери і промовила кілька слів французькою.

"Мипупу. Майже француженка", - написала Настя під роликом.

Фанати встигли подивитися відео майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Живіт", "Клас", "Прес", "обожнюю Вас за подачу гарного настрою", "Шикарна", "Мій рівень французької".

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