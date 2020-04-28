Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала роскошное тело в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Оставайтесь дома», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах мини-платье, убирая при этом в своей квартире. Обратим внимание, что в какой-то момент звезда изгибается и демонстрирует, что у нее во рту щетка для уборки пыли.

На других кадрах Кумейко показывает, как в том же мини-платье моет полы, делая это все под музыку.

Уточним, что кадры звезда выбросила у себя в Сторис, лишив поклонников возможности что-либо сказать.

До этого мы писали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новый образ.

На фото Кумейко позирует в белом боди и прозрачном халате, который она сняла. Благодаря этому можно легко оценить идеальные черты тела Анастасии. Певица стала на носочки на фото и очень женственно позировала перед камерой. На фоне можно увидеть большое окно и занавески.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Анастасия опубликовала фото в сторис Инстаграм.

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