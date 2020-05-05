Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала ідеальну фігуру в крихітному купальнику

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала, як прогулювалася по пляжу в новому модному купальнику. Схоже, незважаючи на карантин, знаменитість не хоче занудьгувати, тому активно відпочиває на пляжі і фотографується на сонячному узбережжі. Дівчина в цей раз показала, за що її люблять багато чоловіків і чому заздрять жінки, повідомляє Politeka.net.



Так, в цей раз Емілі позувала в купальнику незвичайного відтінку з оренжевым принтом. При цьому зірка позувала боком до об'єктиву, засвітивши ідеальний вид на п'яту точку. Дівчина показала, що її новий образ - максимально природний, без макіяжу та прикрас. Волосся, як і зазвичай, Емілі вважала за краще не зав'язувати і залишила розпущеними недбало.

Зазначимо, Емілі є досить відомою моделлю, яка не боїться демонструвати фігуру на публіку і любить дивувати серією пікантних кадрів. Щоб підігрівати інтерес до власної персони, іноді модель знімається і зовсім без одягу.

Раніше на досить яскравому кадрі Емілі постала в одній білизні в домашній обстановці. Дівчина позувала з легким макіяжем на обличчі і звично з розпущеним волоссям. Фанати відзначили, що кадр досить милий і їм хочеться чогось "гаряченького", у звичному стилі зірки.

До речі, дівчина є власницею створеного нею бренду Inamorata. На сторінці бренду дівчина любить також сама демонструвати модні купальники самого різного дизайну.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

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