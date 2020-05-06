Фитнес-модель Ана Чери предстала в нежном домашнем образе

Красотка опубликовала яркий снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Ана Чери позировала в розовой короткой футболке, которая открывала виды на тонкую талию и упругий живот.

На футболке был принт с одним из героев "Звездных войн".

Также на Чери были маленькие трусики, которые она натянула выше бедер. Можно было заметить накаченные ножки звезды и часть бедер красивой формы.

Модель распустила волнистые волосы. Красота Аны была подчеркнута черной тушью и розовым блеском на губах. Лицо знаменитости озаряла роскошная улыбка.

В общем, звезда выглядела очень привлекательно и свежо.

За семь часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов знаменитости, ведь ее фигура и другая внешняя красота достойна только приятных слов. "Малышка то, что надо", - написал один из полонников.

Напомним, недавно Ана Чери сделала снимок, стоя у зеркала. Она была в полупрозрачном лифчике с кружевами и с пикантным вырезом посередине. А также на Чери были крохотные трусики-бикини, которые она натянула выше бедер.

Кроме большой, упругой груди нельзя не обратить внимания на стройную талию и стальной пресс. Пышные бедра выглядят великолепно.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в соблазнительном коротком платье, которое обтянуло ее сочные формы.

Наряд был на застежках, которые расстегнулись, видимо под давлением пышных прелестей звезды, казалось все вываливается.

Платье было спущено с плеч, что придавало образу пикантности. Бежевый лифчик вылез из-под наряда, засветив сочные груди во всей красе.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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