Фитнес-модель Ана Чери предстала в нежном домашнем образе
Красотка опубликовала яркий снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Ана Чери позировала в розовой короткой футболке, которая открывала виды на тонкую талию и упругий живот.
На футболке был принт с одним из героев "Звездных войн".
Также на Чери были маленькие трусики, которые она натянула выше бедер. Можно было заметить накаченные ножки звезды и часть бедер красивой формы.
Модель распустила волнистые волосы. Красота Аны была подчеркнута черной тушью и розовым блеском на губах. Лицо знаменитости озаряла роскошная улыбка.
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В общем, звезда выглядела очень привлекательно и свежо.
За семь часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов знаменитости, ведь ее фигура и другая внешняя красота достойна только приятных слов. "Малышка то, что надо", - написал один из полонников.
Напомним, недавно Ана Чери сделала снимок, стоя у зеркала. Она была в полупрозрачном лифчике с кружевами и с пикантным вырезом посередине. А также на Чери были крохотные трусики-бикини, которые она натянула выше бедер.
Кроме большой, упругой груди нельзя не обратить внимания на стройную талию и стальной пресс. Пышные бедра выглядят великолепно.
Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в соблазнительном коротком платье, которое обтянуло ее сочные формы.
Наряд был на застежках, которые расстегнулись, видимо под давлением пышных прелестей звезды, казалось все вываливается.
Платье было спущено с плеч, что придавало образу пикантности. Бежевый лифчик вылез из-под наряда, засветив сочные груди во всей красе.
Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат
А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья
Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков