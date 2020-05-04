Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи поділилася архівними фото

Зірка опублікувала знімки свого виходу на балу "Met Gala" 2019 року, повідомляє Politeka.net.

Красуня тоді постала в блискучому довгому платті з пікантним вирізом. Наряд мав незвичний крій, зокрема, довгі шматки тканини обплели шию красуні, при цьому живіт був повністю голим.

Постать актриси ідеальна - тонка талія, пружний живіт, пишні груди і стегна. Наряд, як не можна до речі, підкреслив ідеальні вигини Емілі.

Довгий блискучий шлейф і незвична прикраса на голові зробили образ, можна сказати, екстравагантним.

"Мет спогади 🕊", - підписала актриса.

За 15 хвилин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багто коментарів.

Користувачі мережі написали Ратаковськи, що вона не тільки дуже яскрава і гаряча, але і дуже мила через її великі очі. Відірватися від зірки було нереально, вона божественна.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала біля вікна, злегка вигнувшись. Тонка талія і сталевий прес - виглядає так, що відірватися від красуні неможливо.

Пишні груди ідеально "вписалася" в ліфчик, не показуючи нічого зайвого.

Крім того, що зірка в ліфчику, можна було помітити, що вона також знаходиться і в трусиках-бікіні.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи показала ідеальне тіло, яке перебуває у відмінній формі.

Зірка постала в одній білизні в домашній обстановці. Дівчина позувала з легким макіяжем на обличчі і з розпущеним волоссям. Фанати відзначили, що кадр досить милий і їм хочеться чогось "гаряченького", у звичному стилі зірки.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковськи зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковськи показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.