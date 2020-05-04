Відома модель Ебігейл Рэтчфорд розбурхала кадром з фотосесії на кухні

На цей раз модель вирішила похвалитися гарячим видом в ледь помітному білизна і в еротичній позі на кухні. Схоже, дівчина знає, як правильно привертати увагу і радувати аудиторію провокаційним виглядом. Новий кадр у гарячому вигляді девуша опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз модель з'явилася в одному чорному білизна і білосніжному фартусі, ледь прикривав її пишні форми. Дівчина, з легким макіяжем і спокусливою формі, побешкетувала на кухні. Для більшої пікантності на її п'ятій точці можна помітити слід від руки, зроблена завдяки борошні, розсипаної на кухні.

Ось що пишуть користувачі:

«Милий пекар», «Abi cesest Toi Tis Tis Mis Mis Claque Sur Surssess✋🍑😜😍🔥🔥🔥», «поражаешь мене цим видом», «Чізкейк Фабрика🌷🌷😎 👨‍🍳», «Я вмію готувати декількома способами», «Що-небудь смачне на кухні 😋😋😋😋🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

В минулий раз Рэтчфорд показала, як позує в крихітному халаті, проте ззаду він зроблений тільки з мережива. Наряд максимально підкреслює розкішні форми моделі, на що звернули увагу і її прихильники.

«Це занадто красиво», «Про боже мій! Корольова, хто ж тебе такого зробив?», «дуже гаряче», «взагалі бомба», «люблю тебе!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Рэтчфорд вирішила опублікувати спекотне фото в блискучому бікіні.

Зірка села впівоберта до фотографа і продемонструвала свої переваги.

Красуня була в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.

Нагадаємо, гаряча Рэтчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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