Відома американська модель Памела Андерсон показала свої принади в незвичайному ракурсі

На фото Памела позує в блискучому коротенькому платті і нагнулася трохи вперед, для більш спокусливі пози. Можна легко помітити, що Андерсон без білизни і рукою пригорнула пишні груди, щоб вона здавалася ще більше. Другою рукою зірка підняла свій наряд знизу, спокушаючи ще більше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити їй лайки. Все через те, що Андерсон викинула кадр в сторіс Instagram, де немає подібних інструментів.

Раніше ми повідомляли, що американська зірка Памела Андерсон продовжує ностальгувати за що йде молодості.

цього разу білява красуня опублікувала розворот зі сторінки журналу, на якому позує, лежачи на дивані. На фотографії вона вбрана то в короткий комбінезон, то в комбінацію, низ якої практично не прикриває п'яту точку, а ліф ледь утримує величезний бюст.

Повідомлялося, що відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок.

Актриса досить часто ділиться знімка зі своєї юності і цей раз не став винятком. Андерсон з'явилася на кадрі в одній лише капелюшку, якою вона спробувала прикрити свою шикарну груди.

Але як гаряча блондинка не намагалася це зробити, у неї нічого не вийшло. П'ятий розмір ніяк не хотів ховатися за головним убором.

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