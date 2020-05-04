Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала фігуру в стильній бордовій білизні

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала ідеально струнку фігуру в акуратній нижній білизні бордового кольору. Дівчина в черговий раз вирішила показати ідеальне тіло, яке перебуває у відмінній формі. Схоже, під час карантину Емілі продовжує активно займатися собою, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, Емілі є досить відомою моделлю, яка не боїться демонструвати фігуру на публіку і любить дивувати серією пікантних кадрів. Щоб підігрівати інтерес до власної персони, іноді модель знімається і зовсім без одягу.

На новому, досить яскравому кадрі Емілі постала в одній білизні в домашній обстановці. Дівчина позувала з легким макіяжем на обличчі і звично з розпущеним волоссям.

До речі, дівчина є власницею створеного нею бренду Inamorata. На сторінці бренду дівчина любить також сама демонструвати модні купальники самого різного дизайну.

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковски вразила красою в спокусливому сукню.

В групі користувачі мережі опублікували чорно-білий знімок, на якому чарівна знаменитість позує в легкій сукні з квітковим принтом.

Плаття мало вигляд спокусливого, завдяки відкритій спині можна було помітити всі ідеальні рельєфи красуні. Ратаковски тримала в руці хустку, який розвивався за вітром. Доповнили образ моделі блискучі сережки у вухах. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина дуже навіть хороша, як чортицю".

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.