Американська зірка Памела Андерсон продовжує ностальгувати за що молодістю, що минає
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 52-річна білявка практично щодня публікує архівні чорно-білі знімки, зроблені в період піку її популярності, передає Politeka.net.
Цього разу білява красуня опублікувала розворот зі сторінки журналу, на якому позує, лежачи на дивані. На фотографії вона вбрана чи то в короткий комбінезон, чи то в комбінацію, низ якої практично не прикриває п'яту точку, а ліф ледь утримує величезний бюст.
Памела лежить на животі, закинувши одну ногу в туфлях на підборах на спинку шкіряного дивана, а другу зігнувши в коліні, і розглядаючи свої нігті.
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«Залишайся вдома», – підписала знімок хештэгом Памела.
Як відомо, в молодості Андерсон неодноразово вдавалася до послуг пластичної хірургії. У 1990 році вона стала провідною моделлю журналу Playboy, де неодноразово потрапляла на розвороти глянцю і його обкладинку. А той же період вона починає відвідувати хірурга, моделюючи зовнішність.
Спочатку дівчина збільшила груди до четвертого розміру, а потім – до п'ятого. Багато критиків відзначали, що при зрості в 170 сантиметрів і вагою 50 кілограмів її бюст виглядав досить непропорційно. Однак дівчину це абсолютно не бентежило, а її популярність зростала щодня.
Пізніше Памела також збільшила собі губи, періодично покращувала овал обличчя, використовуючи ін'єкції ботокса, робила ліпосакцію на стегнах.
У 1999 році вона шокувала шанувальників, позбувшись імплантів у грудях.
Мало хто знає про те, що ще в підлітковому віці Памела відмовилася від м'яса. Вона переконаний веган, а також є активним членом організації по захисту тварин «Люди за етичне поводження з тваринами».
Нагадаємо, томна Памела Андерсон спустила халат заради пікантного кадру.
Також Politeka писала, що Памела Андерсон без одягу і сорому влаштувала дорослу фотосесію прямо на пляжі.
А ще Politeka повідомляла, що соковита Памела Андерсон зняла весь одяг і стала на коліна заради жаркого кадру.