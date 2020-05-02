Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в крихітному білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Красуня», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Квітко позує в прозорій білизні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«фігура сама досконалість», «ідеальна», «розкішна», «лялечка», «вогонь», «на це просто неможливо дивитися – богиня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян" влаштувала гаряче шоу на камеру

Модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Як стверджує Квітко, вона ніколи не робила пластичних операцій. Втім, багато шанувальників піддають це твердження під сумнів. Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику.

Так, дівчина позувала біля басейни в облягаючому купальнику світло-сірого відтінку з великим декольте і сміливим вирізом на грудях. Виріз настільки глибокий, що оголює півкулі її пишних принад. Образ доповнюють сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, російська Кардашьян похвалилася подругою, від бюста якої кидає в жар

Також Politeka писала, що російська Кардашьян блиснула неосяжними габаритами в міні-білизна

А ще Politeka повідомляла, що пишнотіла російська Кардашян засвітила неосяжні форми в міні-бікіні