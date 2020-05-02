Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян" влаштувала гаряче шоу на камеру

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Як стверджує Квітко, вона ніколи не робила пластичних операцій. Втім, багато шанувальників піддають це твердження під сумнів. Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику.

Так, дівчина позувала біля басейни в облягаючому купальнику світло-сірого відтінку з великим декольте і сміливим вирізом на грудях. Виріз настільки глибокий, що оголює півкулі її пишних принад. Образ доповнюють сонцезахисні окуляри.

Світло падає на дівчину таким чином, що відразу видно - Квітко тільки вийшла з води і ніжиться на сонечку, щоб зігрітися після купання.

Користувачі мережі не приминули зазначити, якою зачаровуючою і розкутою виглядає "російська Кардашьян" в цьому цільному купальнику:

"Вид такої красуні заворожує з першого погляду", "Обережно, зараз все випаде", "Купальник ледве тримається", "Ти ж ангел, просто ангел", "Дівчина - просто мрія", "Нічого собі, яка красотулька, а які розміри. Бери і насолоджуйся", "Ось це видовище".

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