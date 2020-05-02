Емілі Ратаковськи порадувала шанувальників спокусливим знімком в крихітному купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в яскравих нарядах.

Крім того вона є ідейним натхненником і власником власного бренду Inamorata. На сторінці бренду дівчина показала купальник, який підкреслив її ідеальні форми. Купальник настільки крихітний, що він ледь в змозі прикрити її принади.

В цей раз фанатів чекають яскраві комплекти купальників, які вона демонструє: бюстик і малюсінькі стринги з принтом. Візерунок складається з зображення оголеного жіночого тіла – ескіз малюнка зробив батько Емілі, коли вона запускала лінію сережок.

Відвертими їх робить не тільки матеріал наряду, який відмінно підкреслює груди 28-річної красуні, але й ефектні пози і ракурс. Що ж, не дивно, що Ратаковськи легко завоювала любов фанатів по всьому світу і отримала звання однієї з найуспішніших бізнес-вумен на світі.

Родзинкою образу стали грайливі зав'язки в районі талії. Така шнурівка звернула увагу на пишне декольте і вузьку талію дівчини.

Шанувальники почали писати зірці, яка неймовірно ідеальна фігура і що вони давно чекали поповнення колекції Ратаковськи.

"Незабутнє видовище", "Ух, яка красуня", "УХ, як випирають", "Просто диво", "Ось це видовище", "Приголомшливо", "Сама привабливість".

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.