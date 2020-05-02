Найкрасивіша дівчина світу Белла Хадід знову розбурхала фанатів пікантними фотографіями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

На кадрах Белла позує в домашній обстановці. Красуня одягла блузку на голе тіло, яку застебнула всього на один гудзик в районі грудей і доповнила образ строкатими брюками.

При цьому на обличчі у Белли був досить насичений макіяж зі стрілками на століттях. Свій образ красуня доповнила прикрасами - у вухах великі сережки-кільця, а на шиї кілька підвісок.

Кадри вийшли досить цікавими і навіть спокусливими.

Менше, ніж за добу фотознімки набрали понад 700 тисяч відміток "мені подобається", а всього за сторінкою супермоделі стежать понад 30 мільйонів людей.

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Зірка поставала не тільки в міні-бікіні, але і абсолютно голою.

Так, на одному зі знімків Белла постала з вологим волоссям. Знаменитість була повністю оголена, але завдяки прийнятій нею позі, не можна було помітити нічого зайвого.

Можна було тільки насолодитися видами на струнке тіло, а також принадами, які з одного боку Белла не змогла повністю заховати.

На моделі були лише босоніжки на товстій підошві. Також поруч стояла сумочка коричневого відтінку.

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