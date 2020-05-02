Не кожна дівчина зважиться на таке

Знаменита фітнес-модель Ана Чері похвалилася відвертим знімком, який буквально підірвав мережу

Як повідомляє Politeka.net знаменита фітнес-модель Ана Чері не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Під час карантину Чері також не залишає своїх шанувальників без нових фото. Дівчина показала гарячий кадр, який може змусити почервоніти будь-якого чоловіка. На свіжих фото вона показала екстравагантний образ, в якому поєднуються спокусливість, повсякденність і елегантність.

Так, на нових фото модель позує, повернувшись до камери впівоберта, спокусливо вигнувшись і випнувши "п'яту точку" на загальний огляд.

Лавандовий короткий топ з відкритою шнурівкою на спині та джинсові штани з високою посадкою зробили образ знаменитої красуні виразно гарячим і ексцентричним. Модель нанесла природний макіяж з ефектом шкіри без мейкапу, а також виділила виразні очі і густо нафарбувала вії.

Чері такі провокаційні експерименти в задоволення, адже шанувальники тут же кинулися обговорювати лук своєї улюблениці.

"Вау🔥", "Грайлива кішечка 😍", "Неперевершена😍", "Милий наряд на прекрасній дівчині", "Так спокусливо", "Ось це форми, просто отпад", "Просто чудово".

Варто відзначити, що крім відвертих кадрів, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань, а також розповідає про своє харчування.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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